克里姆林宫：预计容克访俄不会给欧盟与俄关系带来突破

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科5月30日 - 克里姆林宫周一称，欧盟委员会主席容克下月访问俄罗斯不太可能使俄罗斯与欧洲的关系取得突破性进展，但俄罗斯总是准备进行对话。
“我可能不会对寻找（欧盟）每一步措施的突破性迹象过于乐观，”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在电话会议上对记者们说道。
“（但）总统普京反复强调他和莫斯科当局对引导和扩大这种对话的兴趣。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。