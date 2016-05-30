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时事要闻 | 2016年 5月 30日 星期一 18:58 BJT

克里姆林宫：预计容克访俄不会给欧盟与俄关系带来突破

路透莫斯科5月30日 - 克里姆林宫周一称，欧盟委员会主席容克下月访问俄罗斯不太可能使俄罗斯与欧洲的关系取得突破性进展，但俄罗斯总是准备进行对话。

“我可能不会对寻找（欧盟）每一步措施的突破性迹象过于乐观，”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在电话会议上对记者们说道。

“（但）总统普京反复强调他和莫斯科当局对引导和扩大这种对话的兴趣。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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