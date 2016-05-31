德国外长称不清楚欧盟是否会延长对俄罗斯的制裁

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透柏林5月31日 - 德国外长施泰因迈尔周二称，一些欧盟国家对延长对俄罗斯制裁存有疑虑不是个秘密，不清楚欧盟是否会延长制裁。
“制裁的目的是为了确保达成政治解决方案。我不知道欧盟理事就对俄制裁会作何决定，”施泰因迈尔对记者们说道。
欧盟对俄制裁将于7月到期。
施泰因迈尔还表示，希望俄罗斯上周释放乌克兰飞行员Nadiya Savchenko会“给俄罗斯与乌克兰的谈判带来新的活力”。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。