德国外长称不清楚欧盟是否会延长对俄罗斯的制裁

路透柏林5月31日 - 德国外长施泰因迈尔周二称，一些欧盟国家对延长对俄罗斯制裁存有疑虑不是个秘密，不清楚欧盟是否会延长制裁。

“制裁的目的是为了确保达成政治解决方案。我不知道欧盟理事就对俄制裁会作何决定，”施泰因迈尔对记者们说道。

欧盟对俄制裁将于7月到期。

施泰因迈尔还表示，希望俄罗斯上周释放乌克兰飞行员Nadiya Savchenko会“给俄罗斯与乌克兰的谈判带来新的活力”。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌