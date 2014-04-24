综述：俄称美国是乌政治动荡的幕后推手

* 俄罗斯誓言对其利益受攻击做出回应

* 基辅称将重新对东部的亲俄武装组织采取行动

路透基辅4月23日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谴责美国是乌克兰政治动荡的幕后推手，称若其在乌克兰的利益受到威胁，莫斯科将会予以回应。

拉夫罗夫发表评论的前一天，美国副总统拜登在基辅承诺支持亲西方的乌克兰政府，并警告俄罗斯不要干涉乌克兰。

乌克兰的这场危机目前已经进入第四个月，俄罗斯同西方的关系也因此降至冷战来的最低点。乌克兰东部，亲俄分离主义分子已经夺取了十多个公共建筑，反抗基辅当局。

若情势进一步升级将招致破坏性的经济制裁，加大了欧洲所仰赖的俄罗斯天然气供给中断的风险。

北约表示，俄罗斯已在俄乌边境集结了约40,000人的军队。俄罗斯称部分为此地长期驻扎的部队，其余则是为了保护俄罗斯免受乌克兰动荡的冲击。

俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科表示，如果本国或本国公民的利益受损，俄罗斯政府则将做出回应。

“袭击俄罗斯公民就是袭击俄罗斯联邦，”他接受Russia Today(RT)新闻频道采访时称。

“没有理由不认为是美国在操纵局势，”RT援引拉夫罗夫的话报导称。

美国称这个假设是“荒谬的”，同时北约副秘书长Alexander Vershbow称，俄罗斯应该缓和紧张局势，避免“发表煽动性言论和歪曲乌克兰国内的状况”。

**武装组织**

俄罗斯外交部在另外的声明中指责美国和乌克兰临时政府“曲解”上周在日内瓦签署的国际协议。根据该协议，乌克兰的非法武装组织必须解除武装，并撤出占领的建筑物。

俄罗斯表示，该协议不仅适用于乌克兰东部地区亲俄的分离主义者，也同样适用于基辅的武装组织，后者的抗议活动帮助乌克兰新政府上台。

在复活节“停战”后，乌克兰政府稍早重新发动安全行动，打压亲俄武装力量，并表示乌获得了美国的支持。

但尚不清楚在遵守日内瓦协议的前提下，基辅将采取何种措施，来重新掌控主要讲俄语的东部地区。

乌克兰第一副总理Vitaly Yarema对记者表示：“安全部队正在围剿”乌克兰东部的“非法武装势力”。

“将在不远的未来采取相应行动，你们将会看到结果。”

**援乌计划**

拜登周二出访乌克兰似乎让乌现政府有了底气。

拜登带来了一揽子援助计划，并敦促俄罗斯限制在东部地区的分离主义民兵组织。

美国和北约已明确表示，他们不会对乌克兰实施军事干预。但五角大楼称，要派送约600名士兵前往波兰和三个波罗的海国家进行演练，以安抚北约盟友。

俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)也表示，其下个月将停止向乌克兰供应天然气，除非其偿还所欠债务。这会冲击对欧洲的供应，因为向西方的多数天然气供应都必须取道乌克兰。

欧盟执委会表示，其将在周四会见斯洛伐克和乌克兰官员，以讨论向基辅回输天然气的可能性。另外欧盟执委会、乌克兰和俄罗斯将于周一在莫斯科举行会谈。(完)

(编译 孙茉莉/许娜/王兴亚/李爽 审校 张荻)

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