俄罗斯粮食出口关税将在2015年2月起征 持续至年中--副总理

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透莫斯科12月25日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)的话报导称，粮食出口关税将在2015年2月到年中期间实施。
“粮食出口关税将在明年2月开始实施，具体日期由政府确定...持续到年中，”Dvorkovich说。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。