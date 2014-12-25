版本:
中国
国际财经 | 2014年 12月 26日 星期五 07:25 BJT

俄罗斯粮食出口关税将在2015年2月起征 持续至年中--副总理

路透莫斯科12月25日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)的话报导称，粮食出口关税将在2015年2月到年中期间实施。

“粮食出口关税将在明年2月开始实施，具体日期由政府确定...持续到年中，”Dvorkovich说。(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐