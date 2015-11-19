俄罗斯、法国各自推动联合国通过打击“伊斯兰国”的决议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透联合国11月18日（记者 Michelle Nichols） - 俄罗斯周三再次推动联合国批准打击“伊斯兰国”的国际军事行动，而法国也准备推动联合国安理会通过相关问题的决议。
外交官们表示，俄罗斯向安理会提交了修改后的决议草案，俄罗斯曾在9月30日首次提交该草案。英国否决了俄罗斯最初的草案，有关该草案的谈判不多。
参加了闭门会议的外交官们匿名表示，俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）对安理会称，草案已经进行了修改，更加专注于打击“伊斯兰国”，作为对该组织近期袭击的回应。
外交官们指出，没有大的改动，俄罗斯安排周四进行讨论。
法国此前称，将推动一个有关恐怖主义的决议。法国常驻联合国代表德拉特（Francois Delattre）表示，该决议将“简短、有力而且专注于打击我们共同的敌人”。
“在这方面，我们认为俄罗斯的提议值得我们仔细研究，”德拉特对记者们说道，暗示法国不准备与俄罗斯推动联合决议。
德拉特称，法国草案将有一个明确目标：“确保国际社会在打击（伊斯兰国）上团结一致”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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