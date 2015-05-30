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国际财经 | 2015年 5月 30日 星期六 09:55 BJT

俄罗斯央行称尽力减轻对汇率的影响 未设定任何汇率目标

路透莫斯科5月29日 - 俄罗斯央行周五表示，正尝试将其对卢布汇率的影响最小化。该央行是在对其决定将每日外汇购买规模从2亿美元降至1.5亿美元发表评论时作出这一表示的。

该央行还表示，每日购买价值1.5亿美元的外汇符合央行此前公布的政策，即每日购买规模介于1-2亿美元。

该央行重申，并未对卢布汇率设定任何目标，因为央行“坚持浮动汇率的政策”。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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