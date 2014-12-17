俄罗斯卢布大幅上涨 财政部称开始出售外汇

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯卢布周三在震荡交投中大幅走坚，之前俄罗斯财政部称其开始在市场上出售外汇。

本周俄罗斯卢布承受沉重的压力，迫使俄罗斯央行将指标利率上调650个基点，但此紧急举措也未能很好地支撑卢布。

至0825GMT,卢布兑美元上涨约3%至65.52，兑欧元上涨至81.50。

尽管周三温和反弹，但卢布兑美元今年仍下跌近50%，让人不仅回想起1998年的金融危机，当时卢布也是在数日内大幅下挫。

这对总统普京构成了重大挑战，其支持率依赖于他能够带来稳定和繁荣，而卢布暴跌对他的支持率造成风险。

市场人士亦表示，出口商抛售美元可能是考虑即将到来的纳税期。

但俄罗斯一大型银行外汇交易员称，不能排除央行干预的可能性。

“卢布走强看上去是人为，所以可能是央行所为，尽管我不能100%保证。这可能是一家不按理出牌的出口商，其当局‘说服’它抛售美元，”这位交易员称。

今年迄今俄罗斯央行为卢布护盘而在外汇市场的干预规模超过800亿美元；油价下跌、西方就乌克兰问题对俄罗斯的制裁，以及市场恐慌气氛加剧，这一系列因素导致卢布下挫。

俄罗斯央行周三表示，12月15日其在外汇市场进行了19.61亿美元规模的干预。(完)

(编译 王洋/于春红; 审校 艾茂林/王丽鑫)

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