俄罗斯若实施资本或外汇管控 可能被剔除新兴市场指数--MSCI

三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透伦敦12月17日 - 指数编制商MSCI明晟表示，若俄罗斯当局进行资本或外汇管控，则可能将俄罗斯从新兴市场指数中剔除。
目前约有1.4万亿(兆)美元资金以MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF为标竿，许多投资基金以该指数决定仓位配比。
“采取限制性举措，诸如资本或外汇管制，可能导致进入俄罗斯股市难度大幅提升，因此或致MSCI俄罗斯指数被从MSCI新兴市场指数中剥离，并建议将该市场重新分类为独立市场，”该指数提供商在声明中表示。(完)
(编译 田建华/徐文焰；审校 蔡美珍/王洋)
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路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
路透纽约4月20日 - 油价周四收盘涨跌不一，盘中在平盘上下拉锯，因投资者评估美国产量上升，相对于地缘政治不确定性和海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论对市场的影响哪一个更大。