俄罗斯若实施资本或外汇管控 可能被剔除新兴市场指数--MSCI

路透伦敦12月17日 - 指数编制商MSCI明晟表示，若俄罗斯当局进行资本或外汇管控，则可能将俄罗斯从新兴市场指数中剔除。

目前约有1.4万亿(兆)美元资金以MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF为标竿，许多投资基金以该指数决定仓位配比。

“采取限制性举措，诸如资本或外汇管制，可能导致进入俄罗斯股市难度大幅提升，因此或致MSCI俄罗斯指数被从MSCI新兴市场指数中剥离，并建议将该市场重新分类为独立市场，”该指数提供商在声明中表示。(完)

(编译 田建华/徐文焰；审校 蔡美珍/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。