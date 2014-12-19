分析：俄罗斯外汇和黄金储备是四千亿 还是只有两千亿美元？

图为在莫斯科拍摄的卢布和美元现钞。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透伦敦12月18日 - 今年俄罗斯花费约800亿美元来保卫卢布后，可用的硬通货储备要么开始捉襟见肘，要么仍然有4,000多亿美元，不同的人计算结果也不同。

虽然俄罗斯只是放缓了卢布的跌势，但以任何标准来衡量其储备是否够用，结果似乎都还不错。据周四公布的官方数据，最近一周俄罗斯外汇和黄金储备为4,146亿美元。

虽然这少于去年底时的5,096亿美元，但仍可以满足俄罗斯一年以上的进口需求，远超一般认为是安全底线的三个月。

另一个主要指标要求储备至少相当于一国未来一年的外债偿付规模，而俄罗斯储备是未来一年到期债务规模的四倍。

由于油价跳水，且西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，俄罗斯卢布兑美元今年已跌约45%。石油是俄罗斯主要出口商品。

但是，自上个月卢布自由浮动以来，俄罗斯央行只以相对较小的数额对汇市进行了干预。然而，央行尝试通过两次共加息7.5个百分点来减缓卢布的跌势，即便西方制裁和油价暴跌已经击垮该国经济。

末日论者认为，央行政策转变归因于其希望保留可能已经相当贫乏的外汇储备。

彼得森国际经济研究所的高级研究员Anders Aslund就认为，官方公布的外储数据不实。他称，这是因为其中包括过去几年建立起来的两只“紧急”基金，严格来说不应该算作外储。

Aslund本周在金融时报撰文指出，剔除资产总计1,720亿美元的这两只基金，以及价值450亿美元的黄金和120亿美元的IMF特别提款权，俄罗斯可动用的外汇储备仅剩余大约2,000亿美元。

使用经常帐盈余偿还外债后，俄罗斯仍可能必须很快动用外储来支付债务。

“在2015和2016年，减去经常帐盈余后，俄罗斯每年还有相当于1,000亿美元的净外债。换句话说，俄罗斯的可用外储将在两年后耗尽，”Aslund表示，“央行对此似乎无能为力。”

下表根据俄罗斯央行和咨询机构Trusted Sources的数据编制，显示了俄罗斯的外汇储备构成：link.reuters.com/syt63w

俄罗斯总统普京周四在记者会上表示，该国价值4,150亿美元的外储足以应对任何危机，但不会“草率”动用。

俄罗斯官员担心储备消耗过快，而外界预计该国明年将滑入衰退。

毫无疑问，俄罗斯目前的状况要比2008-2009年时差得多，当时该国的储备规模有6,000亿美元，远远超过外债以及民间、公共债务的总和。但自那以后，企业大举借债使得储备与债务比率恶化。

法国巴黎银行分析师表示，银行业首当其冲，或需央行提供更多的帮助。该行业面临获利疲弱、存款缩水以及硬通货债务的问题。分析师预计今年拨款规模已相当于720亿美元。

许多人认为并无问题，因为在原油走低和企业无法在全球范围内筹资的时候，应急基金应当发挥作用，正如当前。

花旗策略师Ivan Tchakarov表示，更为重要的是，资金从两支财富基金之一转移到民间部门，将不会导致储备下降。

央行代表政府持有的应急基金通常是美元资产。如果财政部希望调动资金救援银行，那么该基金将向央行卖出美元并换取卢布。

“整体储备规模仍然不变，因为流出基金的资金会流入央行。央行印制出来买入美元的卢布，随后再通过财政部贷给某银行，”Tchakarov 解释道。

Tchakarov承认印钞会引起经济通胀效应，但从储备的角度“并没有变化，俄罗斯的外储规模将保持不变。”

问题在于消耗储备将持续多久，特别是在西方制裁时间延长和油价维持当前水平的情况下。能源占俄罗斯出口获利的70%，占联邦政府预算收入的一半。所以，按目前价格水平判断，央行储备不太可能补充弹药。

外界认为大部分企业有足够的现金来偿付2015年的债务。Alfa Bank分析师Nataliya Orlova表示，即使不计入两支储备基金的资产，剩余的资金可能也足以帮助俄罗斯挺过危机最糟糕的时期。

这是一次警示。俄罗斯需要作出一些重大改变，来吸引更多投资、实现出口多样化以及减少对能源的依赖程度，尽管目前看起来还不太可能。

“如果政府正在开展改革，那么央行可以支出储备。如果结构性改革无法推进，那就会产生问题了，因为要打持久战的话，2,000亿美元并不够，”Orlova说。(完)

(编译 李爽/王兴亚/洪曦; 审校 张涛/龚芳/朱晓军)

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