（更正）俄外汇储备2009年以来首次跌破4000亿美元

（更正：补上内文最后一段漏字“回升”）

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯央行周四表示，截止12月19日该国黄金及外汇储备跌破4,000亿美元，为2009年8月以来首见。

俄罗斯央行今年已经耗资超过800亿美元保卫卢布汇价，因油价大跌及西方就乌克兰危机对俄发起制裁，推动卢布大幅贬值，对该国金融稳定构成威胁。

俄央行已经扩大外币回购协议操作，藉以回应市场动荡，向银行提供一周、28天及一年期的外汇，藉以缓解美元及欧元短缺的情形。

多位分析师表示，俄外汇储备在12月19日当周减少的150亿美元中，约有50亿美元是用于汇市干预以支撑卢布，此外约有70亿美元是因为央行在回购操作中，对银行提供外币贷款。

分析师称，由于这部分的外币会在稍后归还给央行，因此储备可能在近期或中期内有所回升，他们并称其他外汇储备的减损可能肇因于央行外币持仓的币值变化。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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