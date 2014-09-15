俄罗斯将建危机应对基金 资助受制裁影响的公司

法国大选在即 美国基金投资者最近一周减码欧股基金--理柏
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯新闻机构周一援引该国财长西卢安诺夫(Anton Siluanov)的话报导，俄罗斯财政部将在2015年创建一只规模数十亿美元的危机应对基金，资助那些受制裁冲击的公司。
这笔钱将通过连续第二年停止从联邦预算向退休基金划拨资金的方式获得，另外还将动用今年预算中留存的资金。
报导援引西卢安诺夫的话称，决定停止向退休基金转移资金，将使联邦预算多出3,090亿卢布。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月20日 - 墨西哥财长Jose Antonio Meade周三晚间表示，墨国披索颇具竞争力”，尽管可能出现几波震荡，但未来可望进一步走强。
路透首尔4月21日 - 一位业内消息人士周五告诉路透，韩国政府和钢铁行业应考虑针对“美国贸易保护主义加剧”可以采取的各种措施，包括向世界贸易组织(WTO)申诉。