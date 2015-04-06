俄罗斯富商Fridman拟组建160亿美元基金 投资于欧美电信业

路透4月5日 - 据金融时报报导，俄罗斯富商Mikhail Fridman及其伙伴正在联手创建私募股权集团公司，投资于美欧科技和电信公司。

金融时报援引私募股权基金LetterOne Technology (L1Technology)执行长Alexey Reznikovich的话报导，L1Technology将斥资160亿美元资金(最高可增至250亿美元)，购买陷入困境并需要新资本注入的电信企业，或是那些提供可用于其全球移动业务的应用软件或流媒体服务的科技公司。

该报报导，L1Technology还将充当Fridman及其伙伴在VimpelCom LtdVIP.O 48%持股的控股公司，以及他们在Turkcell(TCELL.IS)所持13%股权的持股公司。

Fridman因以50亿欧元从德国RWE(RWEG.DE)手中收购能源公司DEA而受到英国政府攻击。他威胁称，如果英国政府强迫他的公司剥离英国资产，就会对该国政府提起诉讼。

由于不在常规工作时间，记者未能立即联系到LetterOne Technology置评。(完)

(编译 王颖；审校 李爽)

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