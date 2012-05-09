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时事要闻 | 2012年 5月 10日 星期四 07:14 BJT

梅德韦杰夫将代普京参加G8峰会--白宫

路透华盛顿5月9日电---白宫称,俄罗斯总统普京周三向美国总统奥巴马表示,他不能参加本月稍晚在美国马里兰州举行的八国集团(G8)峰会,将由总理梅德韦杰夫代为出席.

"由於需要完成俄罗斯新政府的内阁任命工作,普京总统遗憾地表示,他将无法出席5月18-19日在戴维营举行的G8峰会,"白宫在声明中称.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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