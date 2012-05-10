梅德韦杰夫将代普京参加G8峰会--白宫

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透华盛顿5月9日电---美国白宫表示，俄罗斯总统普京周三对美国总统奥巴马表示，他将不能参加本月晚些时候在马里兰州举行的八国集团(G8)峰会，将派总理梅德韦杰夫与会。
G8峰会将於5月18日-19日在美国马里兰州的戴维营举行。此次会议被视为是奥巴马和普京增进彼此认识的良机。
6月18-19日G20峰会将在墨西哥洛斯卡沃斯(Los Cabos)举行，他们计划在此次峰会间隙举行双边会谈。
白宫在关於两国领导人电话会谈的声明中表示：“由於需要完成俄罗斯新政府的内阁任命工作，普京总统遗憾地表示，他将无法出席G8峰会。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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