俄气预计中国天然气消费量将增加逾一倍

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透莫斯科6月14日 - 俄罗斯最大的天然气生产商--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)副执行长Alexander Medvedev周二表示，公司预期中国天然气消费量将增加逾一倍，暗示俄气仍寄望于中国需求强劲增长，即便该国经济减速。
作为俄罗斯“向东看”战略转向的一部分，俄气将通过拟于俄东部建设的西伯利亚力量(Power of Siberia)管线向中国输气，并逐步提高输气量，使中国成为俄罗斯天然气的最大买家之一。
俄气官员周二称，他们的目标仍然是在2019年开始上述天然气供应。
中国已承诺降低对煤炭的依赖，并打算在2020年之前将天然气消费量从2015年的1,932亿立方米提高至3,600亿立方米。
接近俄气的消息人士1月告诉路透，俄罗斯可能减少计划在接近2020年开始输往中国的天然气数量，因全球能源价格大跌而且中国经济具有不确定性。
但这次Medvedev听起来更乐观。
“(中国)天然气消费量将翻番，未来进一步增加，”Medvedev对记者称，但没有给出时间框架。
中国预计国内天然气产量到2020年将仅达到1,900亿立方米，这意味着中国需要增加进口，或是寻找替代来源。
俄气已签署30年期供气协议，通过西伯利亚力量管线，每年将向中国供应380亿立方米天然气，不过最初的数量将低于这一水准。(完)
(编译 徐文焰/于春红; 审校 郑茵/张涛)
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