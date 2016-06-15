俄气预计中国天然气消费量将增加逾一倍

路透莫斯科6月14日 - 俄罗斯最大的天然气生产商--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)副执行长Alexander Medvedev周二表示，公司预期中国天然气消费量将增加逾一倍，暗示俄气仍寄望于中国需求强劲增长，即便该国经济减速。

作为俄罗斯“向东看”战略转向的一部分，俄气将通过拟于俄东部建设的西伯利亚力量(Power of Siberia)管线向中国输气，并逐步提高输气量，使中国成为俄罗斯天然气的最大买家之一。

俄气官员周二称，他们的目标仍然是在2019年开始上述天然气供应。

中国已承诺降低对煤炭的依赖，并打算在2020年之前将天然气消费量从2015年的1,932亿立方米提高至3,600亿立方米。

接近俄气的消息人士1月告诉路透，俄罗斯可能减少计划在接近2020年开始输往中国的天然气数量，因全球能源价格大跌而且中国经济具有不确定性。

但这次Medvedev听起来更乐观。

“(中国)天然气消费量将翻番，未来进一步增加，”Medvedev对记者称，但没有给出时间框架。

中国预计国内天然气产量到2020年将仅达到1,900亿立方米，这意味着中国需要增加进口，或是寻找替代来源。

俄气已签署30年期供气协议，通过西伯利亚力量管线，每年将向中国供应380亿立方米天然气，不过最初的数量将低于这一水准。(完)