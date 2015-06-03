俄气称中国已启动“西伯利亚力量”管线的中国部分建设工程（更新版）

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透莫斯科/北京6月2日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/GAZPROM)周二表示，中国已在上周启动“西伯利亚力量”管线的中国部分建设工程。
俄罗斯和中国去年达成了一份4,000亿美元的天然气大单，其中包括建设该管线。仅是俄方这部分的建设投资就需要550亿美元，包括让新气田投产。
俄气在该项目上的合作伙伴中石油表示，其管道公司与管道建设项目经理部在北京签署中俄东线天然气管道（黑河—长岭）委托建设协议。
这份上周发布在中石油网站上的报告称，这标志着中俄东线天然气管道工程由前期筹备正式转入建设实施阶段。
该报告还指出，中俄东线天然气管道国内段途经九个省区市，止于上海市。中俄东线天然气管道国内段分为三段，分别核准和建设。
“西伯利亚力量”管线将在30年时间里每年向中国输送380亿立方米天然气，计划2019年输送第一批天然气。
俄气还表示，通往中国的西路管线相关谈判也正在顺利推进。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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