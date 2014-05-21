俄罗斯Gazprom与中国签订天然气供应协议

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海5月21日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)周三与中国签订了一项外界期盼已久的天然气供应协议。
GAZPROM首席执行官拒绝透露天然气供应协议的价格，称仍在就管道建设预付款事宜与中方进行商谈。
据信该协议将涉及俄罗斯通过连接两国的新东线管道，每年向中国供应380亿立方米天然气。协议初步估值超过4,000亿美元。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。