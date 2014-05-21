版本:
中国
中国财经 | 2014年 5月 21日 星期三 18:05 BJT

俄罗斯Gazprom与中国签订天然气供应协议

路透上海5月21日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)周三与中国签订了一项外界期盼已久的天然气供应协议。

GAZPROM首席执行官拒绝透露天然气供应协议的价格，称仍在就管道建设预付款事宜与中方进行商谈。

据信该协议将涉及俄罗斯通过连接两国的新东线管道，每年向中国供应380亿立方米天然气。协议初步估值超过4,000亿美元。(完)

(编译 王翔琼；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐