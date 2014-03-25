俄罗斯向乌克兰供气受阻将使LNG市场进一步吃紧--WoodMac

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 短期供应受阻可能提高希腊、土耳其的LNG需求
* 南欧国家需求也料增加
* LNG市场供应进一步吃紧恐造成涨价压力
路透伦敦3月24日 - 谘询顾问公司WoodMackenzie周一指出，俄罗斯经乌克兰的天然气供应受阻，将使全球液化天然气(LNG)市场进一步紧俏，因南欧将需与亚洲争夺LNG供应以满足需求。
分析师对下述情景进行研究，即今春供应或有两个月中断，以及2014-2015年冬季供应也可能受阻六个月，试图判断这将对欧亚LNG市场造成怎样的影响。
俄罗斯与乌克兰之间的紧张形势升级，引发外界担心输往欧洲的供应问题。欧洲约三分之一天然气消费都依赖俄罗斯。
若是供应暂停，公用事业必须找寻替代来源，那也包括替代的LNG进口。
分析师上周表示，在乌克兰未能全额支付俄罗斯最近一笔天然气帐单后，俄短暂切断向乌克兰供气的可能性看来升高了；不过时间或许不会太久，且较可能在春季，天然气需求没冬季那么高时。
WoodMackenzie分析师称，若供应真的受阻，希腊和土耳其的天然气价格升幅将最大，因它们得和亚洲市场争夺LNG供应。
他们还指出，如果今年春季经乌克兰的输气渠道中断两个月，土耳其和希腊等国将需约200万吨的额外LNG以满足需求。
如果供应受到干扰的情况更严重，在2014-2015年冬季持续六个月，那么西班牙等其他南欧国家也将需要额外的LNG，不过欧洲的储存量坚实，将使额外需求限制在500万吨以下；那相当于日本发电业者去年12月消耗的LNG量。
亚太及拉丁美洲需求增加，已使LNG市场吃紧。若有进一步需求浮现，将使供应更为紧俏。
“LNG市场供应更为吃紧将给全球LNG带来价格上涨压力，包括亚洲市场，”WoodMackenzie全球天然气研究主管Noel Tomnay在声明稿称。
“南欧市场将得和亚洲及拉美争购这些额外的LNG船货。那将推升部分南欧市场的现货价格--考虑运输价差，南欧的价格也将达到和亚洲等价水准。”他并称。
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)一名高层周一在路透专访时称，鉴于日本福岛灾变后的需求，在澳洲、安哥拉和巴布亚新几内亚的新供应投产前，全球LNG市场将维持紧俏。(完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
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