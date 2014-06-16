GAZPROM称乌克兰未在限期内支付欠款 即日起须预付（更新版）

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路透莫斯科6月16日 - 俄罗斯天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)周一表示，乌克兰方面未能在最后期限0600 GMT前支付天然气欠款，现在起乌方必须预先付款才能获得供应。这预示俄方可能对乌克兰断气。

乌克兰与俄罗斯隔夜未能就未来的天然气价格达成一致。双方正在谈判一项协议，以确保天然气继续输往乌克兰，以及未来对欧盟的供应。

如果切断供应，可能给结束俄乌紧张关系的努力带来更多麻烦。

俄罗斯官员表示，Gazprom的执行长Alexei Miller和俄罗斯能源部长诺瓦克周一稍晚将与总统普京会面，然后将就天然气问题做出决定。

Gazprom表示，从现在起，乌克兰只能付多少钱得到多少气，而乌克兰尚未支付6月的款项。

Gazprom表示，“今天，从莫斯科时间上午10点起，根据现有合约，Gazprom将Naftogaz移至天然气供应预付名单...自今日起，该乌克兰公司将只能在付费后获得俄罗斯天然气供应。”

Gazprom之前要求乌克兰在这一期限前把逾40亿美元的天然气欠款至少先偿还14.5亿，否则将面临断供，且未来有可能采用预先付费的方式。

未能联系到发言人进一步置评。

Naftogaz拒绝置评，称今日稍晚将发布声明，但乌克兰管线运营商Ukrtransgaz称其运作正常。

俄罗斯股价周一早盘大跌。0630GMT，美元计价的RTS指数.IRTS跌2.5%至1,341点，Gazprom股价跌2.0%报143.47卢布。

在欧盟执委会调和下，双方在基辅举行谈判，但进行不久即破裂，双方无法就价格以及改变2009年合约达成一致。2009年合约订定的乌克兰支付天然气价格为欧洲最高。

俄罗斯提出免征出口关税，以将价格拉低约五分之一至每千立方米385美元，但乌克兰认为，俄罗斯可以拿取消折扣作为砝码，以保持对乌克兰的影响力。

欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)表示，会谈期间俄罗斯拒绝一项折衷提议，不同意乌克兰立即支付10亿美元，然后按月向Gazprom偿还欠款。乌克兰在冬季将以每千立方米385美元的价格付费，夏季以约300美元的价格付费。(完)

(编译 张涛/李爽 审校 艾茂林/张若琪)

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