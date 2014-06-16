GAZPROM称乌克兰未在限期内支付欠款 即日起须预付（更新版）

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
(新增评论与背景)
路透莫斯科6月16日 - 俄罗斯天然气生产商Gazprom(GAZP.MM)周一表示，乌克兰方面未能在最后期限0600 GMT前支付天然气欠款，现在起乌方必须预先付款才能获得供应。这预示俄方可能对乌克兰断气。
乌克兰与俄罗斯隔夜未能就未来的天然气价格达成一致。双方正在谈判一项协议，以确保天然气继续输往乌克兰，以及未来对欧盟的供应。
如果切断供应，可能给结束俄乌紧张关系的努力带来更多麻烦。
俄罗斯官员表示，Gazprom的执行长Alexei Miller和俄罗斯能源部长诺瓦克周一稍晚将与总统普京会面，然后将就天然气问题做出决定。
Gazprom表示，从现在起，乌克兰只能付多少钱得到多少气，而乌克兰尚未支付6月的款项。
Gazprom表示，“今天，从莫斯科时间上午10点起，根据现有合约，Gazprom将Naftogaz移至天然气供应预付名单...自今日起，该乌克兰公司将只能在付费后获得俄罗斯天然气供应。”
Gazprom之前要求乌克兰在这一期限前把逾40亿美元的天然气欠款至少先偿还14.5亿，否则将面临断供，且未来有可能采用预先付费的方式。
未能联系到发言人进一步置评。
Naftogaz拒绝置评，称今日稍晚将发布声明，但乌克兰管线运营商Ukrtransgaz称其运作正常。
俄罗斯股价周一早盘大跌。0630GMT，美元计价的RTS指数.IRTS跌2.5%至1,341点，Gazprom股价跌2.0%报143.47卢布。
在欧盟执委会调和下，双方在基辅举行谈判，但进行不久即破裂，双方无法就价格以及改变2009年合约达成一致。2009年合约订定的乌克兰支付天然气价格为欧洲最高。
俄罗斯提出免征出口关税，以将价格拉低约五分之一至每千立方米385美元，但乌克兰认为，俄罗斯可以拿取消折扣作为砝码，以保持对乌克兰的影响力。
欧盟能源执委厄廷格(Guenther Oettinger)表示，会谈期间俄罗斯拒绝一项折衷提议，不同意乌克兰立即支付10亿美元，然后按月向Gazprom偿还欠款。乌克兰在冬季将以每千立方米385美元的价格付费，夏季以约300美元的价格付费。(完)
(编译 张涛/李爽 审校 艾茂林/张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。