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国际财经 | 2014年 5月 22日 星期四 17:30 BJT

俄罗斯考虑免除输往中国天然气的矿产开采税--财长

路透莫斯科5月22日 - 国际文传电讯社(Interfax)周四援引俄罗斯财政部长西卢安诺夫的话称，俄国考虑对输送往中国的天然气免除矿产开采税。

西卢安诺夫称，免税的问题，包括零矿产开采税，“将从效率的角度予以考虑，”Interfax称。西卢安诺夫是在圣彼得堡国际经济论坛会间做出上述讲话。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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