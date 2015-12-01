独家：俄罗斯可能冻结Turkish Stream天然气项目--俄气消息

路透莫斯科12月1日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)两位消息人士对路透说，俄罗斯可能冻结Turkish Stream天然气管道项目数年，报复土耳其击落俄罗斯战机。

俄方已对土耳其实施贸易制裁，但迄今为止，这些举措尚未影响到作为双方经济关系核心的能源出口。

俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周二说，俄国尚未针对该项目及其在土耳其兴建的一座核电厂项目做出任何决定。

若俄罗斯冻结上述管道项目，那么象征性意义要大于实质影响，因为该项目一直受到工期延迟且可行性遭质疑的困扰。Turkish Stream天然气管道旨在把俄罗斯天然气经由土耳其送至东南欧，绕过乌克兰。

即使冻结该项目，也不影响另外一个俄罗斯促进对北欧天然气出口的项目。尽管有东欧几个前社会主义国家反对，俄气仍将继续推进Nord Stream管道扩建至德国的计划。

俄气消息人士称，公司内部对于因应两国争端调整Turkish Stream项目尚无决定，但表示正在等待总统普京的指示。

“我们估计总统很有可能宣布冻结Turkish Stream项目，至少会宣布某种形式的暂停，”俄气一匿名消息人士称。

俄气另一位也不愿具名的消息人士称，“我们仍然希望Turkish Stream推迟几年，别彻底取消。”

乌柳卡耶夫上月称，制裁土耳其影响到的项目可能包括Turkish Stream，但没有说明如何影响。

“现阶段尚未作出决定暂停、冻结或结束对这些项目的资金支持，”他在布鲁塞尔对记者称。“我们假设这些项目将会按约定进行。”(完)