Gazprom称欧洲未来几年将更依赖俄罗斯天然气

路透伦敦3月3日（记者 Dmitry Zhdannikov） -俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）周一称，尽管乌克兰危机引发针对俄罗斯的制裁呼吁，未来几年欧洲将更加依赖该公司的天然气供应。

尽管对俄罗斯天然气经过乌克兰运输的担忧导致公司股价大跌超过13%，Gazprom的管理层在伦敦与投资者召开年度会议时仍很乐观。

“由于英国和挪威等欧洲国家天然气产量下降，Gazprom在欧洲市场的份额增加……我们看欧洲情况并无改变的迹象。”Gazprom副总Alexander Medvedev说道。

Medvedev指出，去年Gazprom的欧洲天然气市场份额从2012年的25.6%升至30%，虽然欧洲消费量下降，该公司仍向欧洲供应了创纪录的1,627亿立方米天然气。

他表示，“欧洲短期内不会找到（俄罗斯、挪威或阿尔及利亚）这样规模的天然气供应国。”

他认为，未来四年俄罗斯对欧洲的天然气出口只会略低于2013年的水平。运往欧洲的俄罗斯天然气不足一半经过乌克兰，其他的经过白俄罗斯。

Medvedev表示，经过黑海抵达欧洲的新输气管道SouthStream完工前，俄罗斯需要依赖乌克兰每年运输至少700亿立方米天然气。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。