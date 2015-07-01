调查：俄罗斯经济今年料大幅萎缩 央行降息亦难挽颓势

路透莫斯科6月30日 - 周二公布的一份路透调查显示，央行货币宽松政策与油价回稳，将不足以防止俄罗斯经济今年萎缩，而且2016年的复苏力道预计也比较疲弱。

15名受访分析师预期，俄罗斯经济今年料萎缩3.5%，比上个月调查的预估更加悲观；明年增长率料为0.5%。

分析师预期，由于通胀放缓，俄罗斯央行将在7月31日的下次会议上继续调降指标利率0.5个百分点至11%，年底前预计将进一步降息1.5个百分点。

“经济面临的问题令消费者受创，现在工业也开始处境艰难，”凯投宏观(Capital Economics)的首席新兴市场分析师Neil Shearing说。

俄罗斯经济部数据显示，5月国内生产总值(GDP)较上年同期下降4.9%，但其预期今年全年的萎缩幅度较小，为2.8%。

俄罗斯5月工业产出同比下滑5.5%，降幅大于4月的4.5%。

对俄罗斯决策层而言，最近为数不多的利好因素之一就是油价。4月中旬以来，油价一直守在每桶60美元上方，支持卢布和金融市场稳定。

调查对卢布汇率的展望较一个月前更为悲观，不过分析师预期，卢布明年夏季的水准与现在相差不大。

受访者认为，卢布兑美元在12个月后将报56卢布，目前水平为55.7。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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