调查：俄罗斯经济今年料大幅萎缩 央行降息亦难挽颓势

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透莫斯科6月30日 - 周二公布的一份路透调查显示，央行货币宽松政策与油价回稳，将不足以防止俄罗斯经济今年萎缩，而且2016年的复苏力道预计也比较疲弱。
15名受访分析师预期，俄罗斯经济今年料萎缩3.5%，比上个月调查的预估更加悲观；明年增长率料为0.5%。
分析师预期，由于通胀放缓，俄罗斯央行将在7月31日的下次会议上继续调降指标利率0.5个百分点至11%，年底前预计将进一步降息1.5个百分点。
“经济面临的问题令消费者受创，现在工业也开始处境艰难，”凯投宏观(Capital Economics)的首席新兴市场分析师Neil Shearing说。
俄罗斯经济部数据显示，5月国内生产总值(GDP)较上年同期下降4.9%，但其预期今年全年的萎缩幅度较小，为2.8%。
俄罗斯5月工业产出同比下滑5.5%，降幅大于4月的4.5%。
对俄罗斯决策层而言，最近为数不多的利好因素之一就是油价。4月中旬以来，油价一直守在每桶60美元上方，支持卢布和金融市场稳定。
调查对卢布汇率的展望较一个月前更为悲观，不过分析师预期，卢布明年夏季的水准与现在相差不大。
受访者认为，卢布兑美元在12个月后将报56卢布，目前水平为55.7。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。