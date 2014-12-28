焦点：俄罗斯官员预计2015年经济萎缩4% 通胀率达到两位数

12月26日，在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一家家用电器商店的店员在清点卢布现钞。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透莫斯科12月26日 - 俄罗斯政府官员周五预计，油价下挫将导致2015年经济大幅衰退，通胀率也将达到两位数水准。与此同时，当局加大了救助因卢布危机而受创的首家银行的力度。

西方制裁抑制了来自海外的投资并引发资金出逃，同时原油价格重挫严重削弱了出口收入并打击卢布，导致俄罗斯经济正在急剧放缓。

过去的一周里，俄政府采取多项措施来支持主要银行和应对不断加剧的货币危机，其中包括意外大幅加息。但分析师并不看好该国经济和卢布的前景。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周五对记者表示，如果2015年原油均价保持在当前每桶60美元的水平，俄经济或将萎缩4%，为2009年首次出现萎缩。

西卢安诺夫还称，若明年油价不上涨，俄罗斯的预算赤字将超过GDP的3%。

“毫无疑问，明年我们将不得不动用储备基金(Reserve Fund),”他说。储备基金是俄罗斯用于在危机时期支持经济的两项应急基金之一。

原油价格较6月峰值几近腰斩，因全球供过于求且OPEC决议不减产。沙特周五表示，准备忍受较长时期的低油价。

“我们在2017年前需将预算收支平衡点订在每桶70美元。”

俄罗斯政府本周实施非正式的资本管制，包括要求俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)及俄罗斯国家石油公司(Rosneft)(ROSN.MM)抛售部份美元收入，以支撑卢布汇价。

有苏联解体的前车之鉴，俄罗斯亦密切关注汇率动向。1990年代初期，恶性通胀令民众数年来的积蓄化为乌有，1998年时卢布再度崩盘。

卢布此波跌势势将导致明年通胀高涨，令总统普京确保国家繁荣发展的声誉备受威胁。

“通胀预期高涨。我们预测2015年底将达到10%水准，”俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)周五表示。

他补充说，2015年通胀率将维持在两位数，并于第一末或第二季触顶。

**卢布危机**

卢布周五下滑，日内稍早时曾触及逾三周最高水准。

卢布在晚间报53.9，自近期80卢布的纪录低位大幅反弹，但仍较2014年上半年的30-35区间相差甚远。

“如果原油价格下跌到(每桶)50美元，即使原油出口增加，我估计当局也将很难人为维持(卢布)汇率，”一家俄罗斯大型银行要求匿名的财务部主管表示。

周五时，俄罗斯当局亦大幅增加了发放给Trust Bank的救助资金，并表示将提供最多24亿美元贷款。Trust Bank是卢布危机发生以来首家受害的银行。

卢布下挫迫使民众恐慌性购入外币，存款提取量亦大幅上升。由于西方制裁，俄罗斯银行业本来就难以进入国际资本市场融资，上述状况更是加剧了压力。

西卢安诺夫周五表示，政府将向第二大银行VTB(VTBR.MM)和Gazprombank提供额外资本。

西卢安诺夫称VTB和Gazprombank将分别接收到2,500亿卢布和700亿卢布，资金将用于两家银行的投资项目，包括Russian Railways规划的项目。

俄罗斯议会下院近期紧急通过一项法律草案，向该国银行业提供高达1万亿(兆)卢布的资金。目前尚不清楚提供给VTB和Gazprombank的金援是否算作额外救助。

标准普尔本周曾表示，由于俄罗斯“货币灵活度”快速恶化，最早可能在明年1月将该国评级下调至垃圾级别。

“(评级下调)或实际意味着资金从俄罗斯加速撤离，这使我们必须替换现有的金融工具，”乌柳卡耶夫表示。

乌柳卡耶夫补充道，俄罗斯在必要时可能会选择回购企业债，特别是那些以外币计价的债券。

与此同时，俄罗斯黄金和外汇储备已经跌至2009年以来最低水平，因央行花费巨资支持本币。上周俄罗斯外储规模下跌157亿美元至4,000亿美元以下，年初时曾在5,100亿美元。(完)

(编译 龚芳/洪曦; 审校 张涛/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。