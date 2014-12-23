调查：俄罗斯明年GDP料萎缩3.6% 卢布或继续承压

图为在莫斯科拍摄的货币汇率显示牌。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科12月22日 - 路透对分析师调查显示，俄罗斯经济明年将在全球金融危机以来首度滑入衰退，通胀料接近双位数，因油价暴跌且西方国家对俄罗斯实施制裁。

受访11位分析师的预估中值显示，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)将萎缩3.6%。继今年其经济只成长0.5%后，经济衰退将考验总统普京上周的承诺，即俄罗斯最终将从他所称的“艰难时期”复苏。

他们还预计，卢布将继续承压，迫使俄罗斯央行在2015年很长一段时间都将维持利率在极高水准。

今年年初，分析师预计2014年俄罗斯经济成长2%。但此后油价意外大跌，加之因乌克兰危机遭到西方国家制裁，俄罗斯经济受重创。石油是俄罗斯主要外汇创收来源，而制裁举措严重限制了俄罗斯的海外融资。

调查中，丹麦丹斯克银行(Danske Bank)分析师Vladimir Miklashevsky给出的预估最为悲观。他预计俄罗斯明年GDP将萎缩7.9%，差不多与2009年全球危机时相同。

“2014年由于地缘政治问题、西方对俄联邦实施制裁以及俄罗斯当局的反制举措，消费者物价和海外融资成本大幅上升，”他说。

通胀率料在今年底触及10.1%，接近央行今年年初时目标水准5.5%的两倍；2015年通胀率料将下滑至9.2%。

俄罗斯前财长库德林周一表示，俄罗斯政府未能迅速解决财政问题，从而将该国推向经济危机。越来越多的迹象显示俄罗斯经济陷入全面困境。

俄罗斯卢布兑美元今年大跌逾40%，迫使央行数次加息。上周意外紧急加息650个基点后，指标利率升至17%，这样的水准几乎将扼杀商业信贷。

调查中分析师预计，若整体形势改善，俄罗斯央行2015年下半年将会开始降息。

卢布兑美元近几日已涨至约55，归因于油价企稳，而且央行和财政部采取一系列举措，以支持银行业者，并冻结卢布流动性。

然而，卢布仍处境艰难。分析师预计卢布兑美元今年底时汇价料在60卢布左右，之后到2015年底升至50.

“很难预估卢布走势，”Informa Global Markets分析师Christopher Shiells表示。“但我认为，最糟糕的情况已经过去。”

圣彼得堡银行分析师Olga Lapshina表示，卢布在2015年第一季可能走软，主要由于俄罗斯企业需偿还大量债务，但之后可能走坚。

据俄罗斯央行数据，该国银行业者和企业明年要偿还约1,200亿美元的债务。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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