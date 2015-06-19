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国际财经 | 2015年 6月 19日 星期五 18:00 BJT

俄副总理称准备考虑向希腊提供援助--塔斯社

路透圣彼得堡6月19日 - 据塔斯社周五引述俄罗斯副总理德沃尔科维奇报导，该国准备考虑向希腊提供经济援助的问题。

“我们将支持希腊和欧洲伙伴国所提出解决希腊债务危机的任何方案，”塔斯社引述德沃尔科维奇的电视专访称。

“对我们而言，最重要的是投资项目和与希腊的贸易。如果需要经济援助，我们会考虑这个问题，”报导引述他的话称。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)

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