俄罗斯政府称在采取行动前 俄罗斯需要听到希腊的建议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透莫斯科6月19日 - 俄罗斯政府周五表示，在采取行动前，俄罗斯需要听到希腊的建议。之前有报导援引俄罗斯一位官员的话称，俄罗斯可能考虑向希腊提供金融援助。
在被问及俄罗斯是否准备向希腊提供援助时，俄罗斯克里姆林宫发言人Dmitry Peskov要求记者等待磋商结果。希腊总理齐普拉斯和俄罗斯总统普京周五稍晚将举行谈判。
“要解决这个问题，我们首先需要听到希腊给出的建议，需要有来自希腊方面的提议。让我们先等待谈判结果...我们随后会通知你们，”Peskov在例行电话会议上表示。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。