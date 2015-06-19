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国际财经 | 2015年 6月 19日 星期五 18:01 BJT

俄罗斯政府称在采取行动前 俄罗斯需要听到希腊的建议

路透莫斯科6月19日 - 俄罗斯政府周五表示，在采取行动前，俄罗斯需要听到希腊的建议。之前有报导援引俄罗斯一位官员的话称，俄罗斯可能考虑向希腊提供金融援助。

在被问及俄罗斯是否准备向希腊提供援助时，俄罗斯克里姆林宫发言人Dmitry Peskov要求记者等待磋商结果。希腊总理齐普拉斯和俄罗斯总统普京周五稍晚将举行谈判。

“要解决这个问题，我们首先需要听到希腊给出的建议，需要有来自希腊方面的提议。让我们先等待谈判结果...我们随后会通知你们，”Peskov在例行电话会议上表示。(完)

(编译 汪红英；审校 于春红)

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