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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 16:52 BJT

俄罗斯可能向希腊提供新贷款和天然气价格折扣

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯《生意人报》(Kommersant)周二援引俄罗斯政府一名消息人士报导称，希腊总理齐普拉斯本周访问莫斯科时，俄罗斯可能向希腊提供天然气价格折扣和新的贷款。

克里姆林宫发言人上周表示，俄罗斯总统普京和齐普拉斯会面时计划讨论经济关系以及欧盟对俄制裁；《生意人报》称二人将于周四会面。

“我们准备考虑向希腊提供天然气价格折扣，”该报援引俄罗斯政府匿名消息人士称。

俄罗斯国有天然气生产商Gazprom拒绝发表评论。俄罗斯能源部也拒绝置评。

上述消息人士指出，作为折扣和贷款的交换，俄罗斯希望接触到希腊资产，但未具体指明是何资产。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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