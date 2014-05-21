俄罗斯谷物贸易不太可能列入制裁范围--SovEcon

路透莫斯科5月21日 - 俄罗斯分析机构SovEcon周二表示，俄罗斯谷物贸易应该可以躲过西方国家的制裁，因任何与乌克兰问题相关的惩罚行动将会损及那些直接从黑海进口谷物的国家。

SovEcon主管Andrey Sizov表示，他预期美国和欧盟不会将对俄罗斯官员及企业的制裁扩大至谷物贸易，因这将激怒进口国。

俄罗斯的小麦主要卖给埃及、土耳其、也门(叶门)及伊朗。

“谷物贸易遭到制裁的机率为零，”Sizov在莫斯科举行的一场交易商及生产商不公开会议上表示。“我们认为不会做出相关限制，因这些限制引发俄罗斯动怒的程度要小于进口国。”

“对于进口国而言，这些都不是富裕国家，相关限制将意味着价格上扬，”他补充道。俄罗斯和乌克兰及哈萨克是通过黑海出口谷物的主要出口国。

美国及欧盟先前扬言，若莫斯科干扰乌克兰周日总统大选，则将扩大对俄罗斯经济制裁；西方国家认为乌克兰大选对于解决该国危机至为重要。

俄罗斯并吞克里米亚引发对俄国官员及部分企业的制裁，而并吞克里米亚的举措可望有助于俄国谷物出口。

**修正预估**

SovEcon表示，已经将2014/15年俄罗斯谷物出口预估上调200万吨，因多了来自克里米亚的供应。但是供应量要低于今年，且由于市场库存水平处于低位，供应料趋紧。

SovEcon预计7月1日开始的2014/15销售年度，俄罗斯将出口2,400万吨谷物，其中包括1,750万吨小麦。

SovEcon将2014年谷物产量预估上调200万吨，至9,000万吨，其中5,000万吨为小麦。

对于当前2013/14销售年度，SovEcon预计俄罗斯将出口2,560万吨谷物，其中1,830万吨为小麦。

俄罗斯2013年谷物收成为9,240万吨，其中5,210万吨为小麦。

SovEcon表示，到2015年6月30日，俄罗斯的市场和政府库存仍料较上年持平，处于1,080万吨的低位。

SovEcon预计届时小麦库存为580万吨，低于2014年6月30日的730万吨。

“这一季将主要由市场因素主导，”Sizov说，“就算政府采取干预，也将影响甚微。”(完)

(编译 张明钧/杜明霞；审校 李婷仪)

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