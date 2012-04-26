俄亲政府分子借黑客打击异己--报告

路透莫斯科4月25日电（记者 Thomas Grove）---英国倡导人权的网站OpenDemocracy周三发布报告称，俄罗斯亲政府活动分子正在越来越多地利用地下黑客网络，打击政治对手和他们认为会危及普京掌权的独立媒体。

去年12月俄罗斯国家杜马选举期间，Ekho Moskvy电台和Internet TV电视台Dozhd频道等一些具有独立思想的新闻机构遭到网络攻击，令外界担心俄罗斯当局在打击异己。

OpenDemocracy发布的报告称，这些攻击“证实了让人最担忧的事情，即克里姆林宫会利用黑客人群对独立媒体网站和反对者发起有组织的攻击”。

“针对政治目标的拒绝服务攻击数量持续增多，”报告称，这里所指的是亲政府活动分子进行攻击的最常用方式，也就是发起巨量请求导致网站崩溃。

去年12月4日俄罗斯国家杜马选举当日，独立媒体网站Slon.ru遭到25万条查询信息的虚假请求攻击，其中多数来自印度和巴基斯坦，导致该网站服务器宕机。

报告称，黑客攻击使用的技术越来越简单易行，可让亲政府组织找到越来越多的人愿意为其实施攻击。

报告指出，许多俄罗斯最先进的黑客组织并不愿合作对政治目标发起攻击，他们的主要目的是赚钱。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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