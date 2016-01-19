俄罗斯热切希望香港和中国大陆投资该国公司债

路透香港1月19日 - 俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)表示，俄罗斯希望有更多的香港和中国大陆投资者考虑投资俄罗斯公司债。

“固定收益是我们非常感兴趣的主题，”德沃尔科维奇周一晚间在讨论俄罗斯和亚太地区经济联系的小组会议上说。

在被问及俄罗斯是否会鼓励本国企业在香港股市融资时，德沃尔科维奇表示：“股市或许并不是最大的主题，固定收益产品更加重要。”香港上周降低了在俄罗斯注册的企业赴港上市的难度。

德沃尔科维奇并称，在沪港通开通后，俄罗斯将关注香港和大陆债券市场是否会互联互通。

全球最大的铝生产商俄铝(RUSAL)(0486.HK)和铁矿石生产商铁货(IRC)(1029.HK)已在香港上市，但俄铝的注册地为泽西岛，铁货则是在香港注册的。(完)