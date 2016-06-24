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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 16:52 BJT

俄罗斯总统普京称伊朗加入上海合作组织不存在障碍

路透塔什干6月24日 - 俄罗斯总统普京周五称，伊朗加入上海合作组织不存在障碍。

“我们认为，伊朗的核问题得到了解决、联合国制裁解除后，（伊朗加入上合组织）不存在障碍，”普京在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的上合组织峰会上发表讲话称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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