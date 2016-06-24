俄罗斯总统普京称伊朗加入上海合作组织不存在障碍

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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路透塔什干6月24日 - 俄罗斯总统普京周五称，伊朗加入上海合作组织不存在障碍。
“我们认为，伊朗的核问题得到了解决、联合国制裁解除后，（伊朗加入上合组织）不存在障碍，”普京在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的上合组织峰会上发表讲话称。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。