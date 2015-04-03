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时事要闻 | 2015年 4月 3日 星期五 16:26 BJT

俄罗斯认为6月底前达成伊朗核协议的机会“很大”--RIA

路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯RIA通讯社报导，外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周五表示，伊朗与六大国在6月底前敲定核计划最终协议的机会“很大”。

伊朗与六大国周四就至少在10年内限制伊朗核计划一事达成框架性协议，向着达成全面协议从而结束12年来的边缘外交政策、威胁和对抗迈出了一步。（完）

（编译 蔡美珍；审校 高琦）

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