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时事要闻 | 2015年 10月 6日 星期二 17:28 BJT

俄罗斯上议院议长称若接到请求将考虑空袭伊拉克--RIA

路透莫斯科10月6日 - RIA新闻社周二援引俄罗斯上议院议长的讲话报导称，俄罗斯将考虑把对叙利亚武装分子的空中打击扩大至伊拉克，如果其接到伊拉克这样的请求的话。

议长Valentina Matviyenko称，目前俄罗斯尚未接到伊拉克政府的此类请求。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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