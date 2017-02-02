俄罗斯能源部长称1月全球石油日产量减少140万桶

路透俄罗斯新奥加廖沃2月1日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三引用初步数据对总统普京表示，1月全球石油产量减少140万桶/日。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国12月同意，今年上半年将石油产量累计减少180万桶/日，以解决供应过剩问题，支撑油价。俄罗斯之前表示，到第一季末其减产20万桶/日，到之后升至30万桶/日。

“一些国家减产规模已经超过最初计划，减产进度比计划超前。俄罗斯1月石油产量减少了11.7万桶/日，”诺瓦克在普京新奥加廖沃官邸召开的一次会议上表示，并称俄罗斯减产进度也比计划提前。他并未具体说明初步数据的来源。

本周路透调查显示，OPEC减产协议已完成82%，1月产量下降逾100万桶/日。

诺瓦克还表示，他预计市场将在今年年中恢复平衡，全球油价现在更为接近合理水平。

“我们也注意到，油价承受的投机性压力明显下降，”诺瓦克对普京表示。(完)