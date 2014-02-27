俄国防部称西部边境的战斗机处于备战状态--报道

路透莫斯科2月27日 -国际文传电讯社(Interfax)周四援引俄罗斯国防部声明报导，俄罗斯西部边境地区的战斗机已进入备战状态。

“边境地区的战斗机在不断进行空中巡逻，”国际文传电讯社援引俄罗斯国防部声明称。“一收到进入高戒备状态的指示，西部军区的空军就会动身前往空军基地。”(完)