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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 10:11 BJT

俄罗斯苏-34战机首次在叙利亚挂载空对空导弹飞行

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月30日 - 俄罗斯空军官员克里莫夫（Igor Klimov）对俄媒体称，苏-34战斗轰炸机首次在叙利亚挂载空对空导弹飞行以进行自卫。上周二，一架土耳其F-16战机击落一架俄罗斯飞机。

克里莫夫称，这种空对空导弹能够打击最远60公里的目标。（完）

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