版本:
中国
时事要闻 | 2014年 1月 22日 星期三 16:41 BJT

俄外长称乌克兰局势可能失控 指责欧盟插足危机

路透莫斯科/基辅1月21日（记者 Steve Gutterman/Pavel Polityuk） -俄罗斯周二敦促欧洲国家政府停止插足乌克兰政治危机，称局势可能失控。此前，基辅街头已经出现焚烧汽车的暴力活动。

乌克兰总统亚努科维奇决定不与欧盟签署贸易协议，由此引发的抗议已经升级为暴力活动。他签署限制公共抗议的全面法律更加激怒了反对者，之后已有很多警察和抗议者受伤。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，“某些欧洲国家政府”在基辅会见抗议者，“我们希望一些欧洲同僚不要在乌克兰危机中随意行事”。

“这很令人反感，”他说道，并表示这种行为是给抗议活动煽风点火。

去年12月，美国助理国务卿纽兰、欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿以及时任德国外长威斯特威勒都会见了抗议者。

拉夫罗夫指责抗议者使用暴力、攻击警察、纵火、使用燃烧弹和爆炸装置，称他们的行为“完全违反了所有欧洲行为标准”。

“我个人认为，抗议领导人尤其是Vitaly Klitschko呼吁谨慎从事，显示局势正在失控。”拉夫罗夫说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐