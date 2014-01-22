俄外长称乌克兰局势可能失控，指责欧盟插足危机

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/基辅1月21日 - 俄罗斯周二敦促欧洲国家政府停止插足乌克兰政治危机，称局势可能失控。此前，基辅街头已经出现焚烧汽车的暴力活动。
乌克兰总统亚努科维奇决定不与欧盟签署贸易协议，由此引发的抗议已经升级为暴力活动。他签署限制公共抗议的全面法律更加激怒了反对者，之后已有很多警察和抗议者受伤。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，“某些欧洲国家政府”在基辅会见抗议者，“我们希望一些欧洲同僚不要在乌克兰危机中随意行事”。
“这很令人反感，”他说道，并表示这种行为是给抗议活动煽风点火。
去年12月，美国助理国务卿纽兰、欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿以及时任德国外长威斯特威勒都会见了抗议者。
拉夫罗夫指责抗议者使用暴力、攻击警察、纵火、使用燃烧弹和爆炸装置，称他们的行为“完全违反了所有欧洲行为标准”。
“我个人认为，抗议领导人尤其是Vitaly Klitschko呼吁谨慎从事，显示局势正在失控。”拉夫罗夫说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申