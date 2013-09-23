俄罗斯重开至朝鲜铁路

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透朝鲜罗津9月22日 - 俄罗斯周日重开与朝鲜的铁路，朝鲜与邻国间贸易有望增长。
朝鲜因核试验招致国际社会制裁，且来自韩国和美国的经济援助枯竭，朝鲜正向俄罗斯和中国寻求帮助。
俄罗斯国家铁路公司负责人Vladimir Yakunin称，该铁路段从俄罗斯东部边境城市哈桑（Khasan）通往朝鲜罗津（Rajin），全长54公里，将用来输出煤炭，并输入来自韩国和其他亚洲国家的商品。
该铁路段是欧亚铁路的一部分， 若欧亚铁路贯通，运输速度将快于海路运输。
Yakunin此次访问罗津是庆祝该铁路段改造项目竣工，他称，该铁路将经由俄罗斯连接朝鲜半岛与欧洲。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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