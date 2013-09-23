俄罗斯重开至朝鲜铁路

路透朝鲜罗津9月22日 - 俄罗斯周日重开与朝鲜的铁路，朝鲜与邻国间贸易有望增长。

朝鲜因核试验招致国际社会制裁，且来自韩国和美国的经济援助枯竭，朝鲜正向俄罗斯和中国寻求帮助。

俄罗斯国家铁路公司负责人Vladimir Yakunin称，该铁路段从俄罗斯东部边境城市哈桑（Khasan）通往朝鲜罗津（Rajin），全长54公里，将用来输出煤炭，并输入来自韩国和其他亚洲国家的商品。

该铁路段是欧亚铁路的一部分， 若欧亚铁路贯通，运输速度将快于海路运输。

Yakunin此次访问罗津是庆祝该铁路段改造项目竣工，他称，该铁路将经由俄罗斯连接朝鲜半岛与欧洲。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。