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时事要闻 | 2016年 2月 3日 星期三 18:42 BJT

俄罗斯称对朝鲜发射卫星的计划极为关切

路透莫斯科2月3日 - 俄罗斯外交部周三称，对朝鲜发射卫星的决定极为关切。

“我们必须表明……朝鲜方面对普遍接受的国际法规范表现出令人无法容忍的蔑视，”俄罗斯外交部在声明中称。

朝鲜周二通知联合国机构，计划在2月8日至2月25日期间发射一颗“地球观测卫星”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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