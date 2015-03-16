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时事要闻 | 2015年 3月 16日 星期一 17:12 BJT

普京将于3月20日出访哈萨克斯坦--克里姆林宫

路透莫斯科/阿拉木图3月16日 - 克里姆林宫和哈萨克总统新闻服务周一称，俄罗斯总统普京原计划上周对哈萨克斯坦的访问已改为3月20日。

哈萨克政府消息人士上周对路透称，普京原计划3月13日出访哈萨克，但行程被推迟，引发对普京健康状况的猜测。

3月5日以来，普京一直没有在公共场合出现，他周一晚些时候将在圣彼得堡会见吉尔吉斯坦总统阿坦巴耶夫。克里姆林宫否认普京生病。

哈萨克总统新闻服务称，普京将在访问哈萨克斯坦期间会见哈萨克总统纳扎尔巴耶夫和白俄罗斯总统卢卡申科，探讨经济问题。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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