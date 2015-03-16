普京将于3月20日出访哈萨克斯坦--克里姆林宫

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透莫斯科/阿拉木图3月16日 - 克里姆林宫和哈萨克总统新闻服务周一称，俄罗斯总统普京原计划上周对哈萨克斯坦的访问已改为3月20日。
哈萨克政府消息人士上周对路透称，普京原计划3月13日出访哈萨克，但行程被推迟，引发对普京健康状况的猜测。
3月5日以来，普京一直没有在公共场合出现，他周一晚些时候将在圣彼得堡会见吉尔吉斯坦总统阿坦巴耶夫。克里姆林宫否认普京生病。
哈萨克总统新闻服务称，普京将在访问哈萨克斯坦期间会见哈萨克总统纳扎尔巴耶夫和白俄罗斯总统卢卡申科，探讨经济问题。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”