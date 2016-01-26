俄罗斯外长称不会允许西方因独立外交政策惩罚俄罗斯

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月26日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，俄罗斯不会允许西方国家因为俄罗斯执行独立外交政策而惩罚俄罗斯。
“仍有人在试图获得单方面利益，甚至是因为独立外交政策而惩罚我们，”拉夫罗夫在其年度新闻发布会上说道。
“我们已经准备好……与西方国家进行最有建设性的合作，包括欧洲和美国……但仅是完全基于平等和互惠以及不干涉他国内政的基础上，”他表示。
拉夫罗夫指出，美国反导系统和北约向俄罗斯边境越来越近的扩张行动是“破坏稳定和短视的”行为。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。