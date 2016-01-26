俄罗斯外长称不会允许西方因独立外交政策惩罚俄罗斯

“仍有人在试图获得单方面利益，甚至是因为独立外交政策而惩罚我们，”拉夫罗夫在其年度新闻发布会上说道。

“我们已经准备好……与西方国家进行最有建设性的合作，包括欧洲和美国……但仅是完全基于平等和互惠以及不干涉他国内政的基础上，”他表示。