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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 17:07 BJT

俄罗斯外长称不会允许西方因独立外交政策惩罚俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月26日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，俄罗斯不会允许西方国家因为俄罗斯执行独立外交政策而惩罚俄罗斯。

“仍有人在试图获得单方面利益，甚至是因为独立外交政策而惩罚我们，”拉夫罗夫在其年度新闻发布会上说道。

“我们已经准备好……与西方国家进行最有建设性的合作，包括欧洲和美国……但仅是完全基于平等和互惠以及不干涉他国内政的基础上，”他表示。

拉夫罗夫指出，美国反导系统和北约向俄罗斯边境越来越近的扩张行动是“破坏稳定和短视的”行为。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

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