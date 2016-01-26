俄罗斯外长称不会允许西方因独立外交政策惩罚俄罗斯

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月26日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，俄罗斯不会允许西方国家因为俄罗斯执行独立外交政策而惩罚俄罗斯。
“仍有人在试图获得单方面利益，甚至是因为独立外交政策而惩罚我们，”拉夫罗夫在其年度新闻发布会上说道。
“我们已经准备好……与西方国家进行最有建设性的合作，包括欧洲和美国……但仅是完全基于平等和互惠以及不干涉他国内政的基础上，”他表示。
拉夫罗夫指出，美国反导系统和北约向俄罗斯边境越来越近的扩张行动是“破坏稳定和短视的”行为。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。