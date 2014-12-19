俄罗斯国家杜马快速通过法案 拟为银行业提供资金支持

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯国家杜马周五通过一项法律草案，将向银行业提供最高1万亿(165亿美元)卢布的资金支持。
国家杜马在网站上称，该法案已经三读通过；这比正常的审议程序加快，在正常情况下，该程序可能会持续几周时间。目前该法案需要俄罗斯联邦委员会通过，便可由总统普京签署成为法律。
该草案被认为是对卢布大跌及西方因乌克兰危机的制裁举措作出的反应，这些事件令银行资本充足率下降，使他们的融资成本大幅上升。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”