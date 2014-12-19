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国际财经 | 2014年 12月 19日 星期五 18:16 BJT

俄罗斯国家杜马快速通过法案 拟为银行业提供资金支持

路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯国家杜马周五通过一项法律草案，将向银行业提供最高1万亿(165亿美元)卢布的资金支持。

国家杜马在网站上称，该法案已经三读通过；这比正常的审议程序加快，在正常情况下，该程序可能会持续几周时间。目前该法案需要俄罗斯联邦委员会通过，便可由总统普京签署成为法律。

该草案被认为是对卢布大跌及西方因乌克兰危机的制裁举措作出的反应，这些事件令银行资本充足率下降，使他们的融资成本大幅上升。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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