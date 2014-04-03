俄罗斯要求北约对在东欧的活动给个说法

路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，等待北大西洋公约组织(NATO)对于在东欧的活动给个说法。

“我们已经向NATO提出问题。我们不只在等待答复，同时也希望其答复能够完全基于对我们所同意的准则的尊重，”拉夫罗夫在与哈萨克斯坦外长举行联合记者会时表示。

他称俄罗斯有权在境内调动部队，而目前在乌克兰边境的军队将会在完成军事演习后回到常驻基地。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。