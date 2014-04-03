俄罗斯要求北约对在东欧的活动给个说法

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，等待北大西洋公约组织(NATO)对于在东欧的活动给个说法。
“我们已经向NATO提出问题。我们不只在等待答复，同时也希望其答复能够完全基于对我们所同意的准则的尊重，”拉夫罗夫在与哈萨克斯坦外长举行联合记者会时表示。
他称俄罗斯有权在境内调动部队，而目前在乌克兰边境的军队将会在完成军事演习后回到常驻基地。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）