俄罗斯政府公布规模近350亿美元的抗危机计划

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透莫斯科1月28日 - 俄罗斯政府周三公布一项规模2.34万亿卢布(348亿美元)的计划，应对油价崩跌和西方制裁引发的严峻经济和金融危机。
据政府声明称，该计划仍可能调整，相关成本规模并非最后确定的数字。
俄罗斯政府在计划中表示，将在1月30日之前收集为存在问题的银行资产创建坏账银行的提案。除此之外，政府还将从国家财富基金(National Wealth Fund)中为俄罗斯对外经济银行(VEB)拨出3,000亿卢布，用于支持其向实体经济贷款。
俄罗斯政府还称，国家为选定投资项目的担保规模将提高到2,000亿卢布。
俄政府稍早曾宣布，将透过去年底发售的OFZ公债将银行也资本扩充1兆(万亿)卢布，再通过国家财富基金扩充2,500亿卢布。(完)
(编译 白云/洪曦; 审校 张若琪/王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。