受西方制裁及低油价影响 俄罗斯料将面临长期衰退--世界银行

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透莫斯科4月1日 - 世界银行周三称，由于西方制裁的影响将持续很多年，且油价将维持在低位，俄罗斯将面临长期的经济衰退。
该行的基本预测情形是，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)将萎缩3.8%，2016年GDP将下降0.3%。
上述预估被认为比世界银行在12月份给出的预测更为悲观，该行当时预计俄罗斯经济今年将萎缩0.7%，明年将增长0.3%。
世界银行还称，持续缺乏投资是中期经济增长所面临的主要风险。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
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路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。