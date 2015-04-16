普京认为俄罗斯经济将在两年内恢复增长

路透莫斯科4月16日（记者 Denis Pinchuk/Timothy Heritage） - 俄罗斯总统普京周四称，尽管他认为西方国家不太可能很快解除对俄罗斯的经济制裁，俄经济仍可能在两年内恢复增长。

普京在电视播出的热线对话中承认，受油价下滑和制裁影响，俄罗斯经济面临困境。

当被问及他之前曾预测的经济可能在两年内恢复增长时，普京说道：“目前我们看到卢布走强，市场增长……我认为恢复增长的时间可能提前……但大概两年左右。”

普京指出，西方的制裁出于政治目的，试图“限制”俄罗斯。

“我认为制裁和乌克兰发生的事件没有直接关系，”普京说道，并称尽管俄罗斯认为乌克兰东部未能完全实现停火是乌克兰政府的责任，但对俄制裁依然存在。

普京称他近期与商业领袖们讨论了制裁。“我告诉他们，因为制裁完全出于政治目的，我们几乎不能期待制裁现在被解除。”

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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